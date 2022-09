Osimhen si allungano i tempi del rientro: brutte notizie per Spalletti

Victor Osimhen si allungano i tempi del recupero dopo il problema muscolare, lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. In un primo momento si pensava che il giocatore potesse rientrare subito dopo la sosta per le Nazionali, ma in casa di infortuni muscolari è sempre meglio non rischiare. Per questo motivo si andrà avanti con cure e terapie, che fanno slittare il rientro del nigeriano. Sicuramente Osimhen non giocherà Napoli-Torino di sabato 1 ottobre.

Napoli, quando torna Osimhen

Ma per Spalletti il problema non terminerà perché Osimhen con ogni probabilità salterà anche la sfida di Champions League con l’Ajax. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “L’iniziale speranza era quella di ritrovarlo per la gara con l’Ajax del 4 ottobre, ma la punta potrebbe anche rientrare per la gara successiva di campionato con la Cremonese“. A questo punto è molto probabile che il rientro di Osimhen dopo l’infortunio avvenga per la sfida Cremonese-Napoli in programma il 9 ottobre.

Ma il problema infortuni in casa Napoli non è terminato, perché Matteo Politano può stare fuori trenta giorni, e saltare quindi 8-9 partite. Perdere un giocatore così importante non è da poco per Spalletti che almeno può recuperare Demme segnalato in netto recupero e pronto a scendere in campo per trovare la condizione fisica migliore.