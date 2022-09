Politano un mese di stop: pronti Lozano e Zerbin, il messicano tra le polemiche

L’infortunio di Matteo Politano è più grave del previsto, può stare fermo un mese i suoi sostituti sono Lozano e Zerbin. In realtà il messicano era sempre partito avanti nelle gerarchie ad inizio stagione, poi l’ex Inter ha cominciato a scalare posizione anche per qualche problemi fisico di Lozano. Le ultime prestazioni di Politano poi aveva fatto acquistare ancora più punti al giocatore italiano. Ma ora Politano deve fare i conti con l’infortunio e questo dà di nuovo spazio a Lozano che ha recuperato dal problema influenzale ed è pronto a scendere in campo, così come lo è Zerbin convocato anche da Mancini in Nazionale.

Napoli, infortunio Politano, le scelte di Spalletti

Un mese di stop per Politano significa saltare circa 8 partite da quella con il Torino a quella con Sassuolo. Insomma le soluzioni per Spalletti dovranno essere importanti, perché in un mese si gioca molto. Le principali alternativa a Politano sono Lozano e Zerbin, esterni che si trovano a loro agio sulla fascia destra, ma che volendo possono giocare anche a sinistra. Nell’ultima partita con il Milan il tecnico del Napoli ha deciso di far entrare Zerbin al posto di Politano, anche per dare maggiore copertura sulla fascia.

Una decisione che non è piaciuta a Lozano che poi ha avuto una brutta reazione verso Domenichini. Una reazione nervosa che ci può stare, che dimostra anche la voglia di giocare e di dare il contributo alla causa azzurra.

Una reazione che però non è piaciuta a molti tifosi partenopei e che hanno fatto accendere critiche e polemiche su Lozano. L’attaccante non è nuovo a uscite poco piacevoli, come quando voleva un club migliore del Napoli. In ogni caso Lozano resta una validissima alternativa a Politano e quando viene chiamato in causa risponde sempre presente in termini di impegno e agonismo, quindi Spalletti può dormire sonni più tranquilli.