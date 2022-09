Lozano: “Fisicamente sto bene. C’è una partita che mi fa piangere” – VIDEO

Hirving Lozano dal ritiro della nazionale messicana ha parlato alla stampa delle sue condizioni fisiche.

Il Napoli arriva imbattuto alla sosta per le Nazionali: 7 vittorie e 2 pareggi tra campionato e Champions League in questo strepitoso avvio di stagione della squadra azzurra, capolista in Serie A assieme all’Atalanta e prima da sola nel girone della massima competizione europea.

Tuttavia dalla trasferta di San Siro emerge una faccia scontenta, che spicca nel clima di gioia generale. Un video girato dagli spalti al termine del match mostra un calciatore prendere la via degli spogliatoi mentre i compagni festeggiano sul campo: è Hirving Lozano, rimasto in panchina per l’intera partita.

Il messicano – reduce da una sindrome para influenzale, come reso noto nei giorni scorsi dal Napoli – aveva saltato per questo la trasferta di Champions a Glasgow, tornando a disposizione per il match col Milan.

Il mancato impiego non è andato giù al Messicano che ha fine partita ha allontanato con un gesto il vice dello squalificato Spalletti Domenichini, che era andato a salutarlo dopo averlo visto prendere la via degli spogliatoi col volto rabbuiato

LOZANO STA BENE

A fare chiarezza sulle proprie condizioni fisiche è stato lo stesso Lozano dal ritiro della nazionale messicana:

“La verità è che mi sento bene fisicamente. Ho avuto un infortunio ed è per questo che non ho potuto giocare, penso di stare bene. Penso che ci siano molti leader nella squadra, la verità è che se vedete anche me tra questi allora ve ne sono grato. L’ho sempre detto, lo dimostrerò in campo. Ci sono sempre state critiche agli allenatori al Messico”.

Lozano nel corso della conferenza stampa ha poi aggiunto: “Siamo sulla buona strada, l’allenatore conosce l’ambiente. Se ripenso alla vittoria contro la Germania nel 2018…un trionfo storico che mi ha lasciato molte emozioni. Mi viene la pelle d’oca ogni volta che guardo la partita. La sensazione di piangere”.