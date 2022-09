Classifica senza errori arbitrali Serie A 2022/23: Mariani non vede il secondo rigore per il Napoli

Classifica senza errori arbitrali Serie A 2022/23 settima giornata, al Napoli manca un secondo rigore: fallo di Tonali su Raspadori in area.

CALCIO NAPOLI. Può considerarsi positiva la tornata arbitrale, con ben 8 gare su 10 ben dirette. Manca un rigore alla Roma e la vittoria del Napoli a Milano spegne tutti gli strascichi polemici che certamente sarebbero derivati dall’arbitraggio andato in onda al Meazza.

Roma – Atalanta 0 – 1, Chiffi (Di Paolo).

Non si riesce a comprendere per quale motivo le trattenute di maglia sono punite a centrocampo (lo stesso Chiffi lo ha fatto durante la gara) e non sono prese in considerazione quando avvengono in area di rigore. Le cosiddette pesature delle trattenute in area sono leggende metropolitane che appartengono alla letteratura sportiva e non al Regolamento del Giuoco del Calcio.

Manca un calcio di rigore alla Roma al 40’ per l’evidente trattenuta di Demiral ai danni di Zaniolo; inspiegabile il mancato intervento del VAR.

Milan – Napoli 1 – 2, Mariani (Irrati).

Non convince Mariani a Milano. Tralasciando sul piano tecnico il fallo non ravvisato di Dest su Kvaratskhelia (è dovuto intervenire Irrati al VAR) è sul piano disciplinare che ha lasciato molto a desiderare l’arbitro internazionale di Aprilia.

Se è da cartellino giallo (87’) il braccio di Zerbin su Theo Hernandez per quale motivo è stato inapplicato lo stesso provvedimento per l’analogo intervento di Kjaer su Kvaratskhelia al 1’. Mancano un paio di cartellini gialli fra le file rossonere (Saelemaekers, su Lobotka e Kalulu su Politano) ma soprattutto manca il cartellino rosso per Kjaer per il duro intervento su Kvaratskhelia al 17’.

Mariani estrae solo il cartellino giallo per il giocatore milanista. Per la cronaca Pioli non farà scendere in campo Kjaer nel secondo tempo. Per la cronaca è da rivedere anche il fallo di Tonali su Raspadori in area milanista.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI 2022 – 2023

SETTIMA GIORNATA

Ecco la classifica senza errori arbitrali

REALE SENZA ERRORI Squadra Punti Squadra Punti Differenza Atalanta 17 Napoli 17 Napoli 17 Udinese 17 +1 Udinese 16 Lazio 14 Lazio 14 Roma 14 +1 Milan 14 Atalanta 13 -4 Roma 13 Inter 12 Inter 12 Fiorentina 10 +1 Juventus 10 Milan 10 -4 Torino 10 Sassuolo 10 +1 Fiorentina 9 Juventus 8 -2 Sassuolo 9 Lecce 8 +2 Spezia 8 Spezia 8 Empoli 7 Torino 8 -2 Salernitana 7 Empoli 7 Bologna 6 Salernitana 7 Lecce 6 Verona 5 Verona 5 Bologna 4 -2 Monza 4 Sampdoria 4 +2 Cremonese 2 Cremonese 3 +1 Sampdoria 2 Monza 3 -1

