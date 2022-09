Napoli con la Cazzimma ed un grande ‘segreto’

Il Napoli di Luciano Spalletti è primo in campionato ed in Champions League, Corriere dello Sport analizza il momento degli azzurri. Un momento fantastico dove anche i pareggi con Lecce e Fiorentina assumono un valore diverso, anche perché quelle partite potevano essere vinti con un po’ di fortuna in più, vedi il colpo di testa di Lozano quasi a botta sicura. Insomma il nuovo Napoli piace e convince anche oltre le aspettative. Corriere dello Sport parla di Cazzimma.

Cos’è la Cazzimma?

Treccani la declina in questo modo: “Atteggiamento o comportamento deciso, risoluto o anche aggressivo, interpretato favorevolmente come espressione di forza e personalità“. Mentre Corriere dello Sport la definisce: “Quella dote tutta napoletana che è un mix di furbizia scugnizza, cinismo e praticità, e che tradotta in campo potrebbe essere spiegato con la vittoria di San Siro“.

Insomma c’è qualcosa di più in questo Napoli a livello di mentalità, nonostante gli azzurri abbiano abbassato di molto l’età media dicendo addio a: Mertens (35 anni), Ospina (34), Koulibaly (31) e Insigne (31).

Ma nel nuovo Napoli c’è anche un grande ‘segreto’ che oramai è quello di Pulcinella e si chiama: Kvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano era un segreto prima che cominciasse il campionato. Veniva sminuito, si credeva che le sue qualità potessero fare difetto in Italia ed in Europa, invece ha avuto un impatto devastanti sulla Serie A, per informazioni chiede a Calabria, Kjaer e Dest, solo per citare gli ultimi tre con cui ha avuto a che fare.

Ma il vero segreto di questo Napoli è l’unità del gruppo dove i nuovi come Kim, Simeone, Raspadori, Ostigard e Ndombele lavorano e si fanno trovare pronti, avendo anche un grande impatto sulle partite. E pazienza se qualcuno, come Lozano storce il naso, sono intemperanze del momento che il gruppo farà rientrare.