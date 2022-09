Milan-Napoli, Lozano furioso: nega il saluto a Domenichini -VIDEO

Lozano furioso furioso al fischio finale di Milan-Napoli. Il messicano rifiuta di salutare il vice di Spalletti, Domenichini

CALCIO NAPOLI. Il Napoli sbanca San Siro e rafforza la sua candidatura al titolo, superando un buon Milan al termine di una gara di dimensione europea. Finisce 2-1 per gli azzurri, in virtù delle reti siglate da Politano (su calcio di rigore), Giroud e Simeone.

La vittoria del Napoli alla scala del calcio è stata “macchiata” dalla reazione di Hirving Lozano. Il messicano, al rientro dopo un’assenza in Champions dovuta a influenza, non è entrato in campo nel match contro il Milan superato da Alessio Zerbin, scelto da Spalletti dalla tribuna.

Il mancato utilizzo non deve essergli andato giù: mentre impazza la festa in campo, infatti, il Chucky Lozano va via negli spogliatoi sconsolato e nega anche il saluto a Domenichini, vice dello squalificato Luciano Spalletti.