L’autogol del tifoso milanista: “Il Napoli vince solo con le squadre scarse” – VIDEO

Milan-Napoli è andata in archivio con la vittoria degli azzurri grazie ai gol di Politano e Simeone. Una vittoria che evidentemente ha confuso anche i tifosi milanisti, che al termine del match del San Siro hanno rilasciato alcune dichiarazioni al programma ‘Oltre il novantesimo’.

Il tifoso del Milan dice chiaramente: “Il Napoli appena incontrerà una squadra forte, non fa i tre punti non li fa”, a quel punto la domanda della giornalista nasce spontanea: “Quindi il Milan non è una squadra forte“.

La risposta è la seguente: “No, nemmeno il Liverpool“. Poi nella confusione totale si corregge: “Appena incontra una forte la Juve, il Milan, il Liverpool, Inter e Roma non fa punti il Napoli”. Quindi la giornalista domanda: “E allora perché ha fatto punti con il Milan?” Anche qui la risposta è da chi vuole nascondere la polvere sotto il tappeto: “Il Napoli ha fatto solo due tiri in porta. E poi mancava Leao“. Peccato che solo poche ore prima della partita molti supporters del Milan sui social erano sicuri che i rossoneri avrebbero vinto anche senza Leao, anzi erano sicuri che per battere una squadra come il Napoli non serviva assolutamente avere in campo il talento portoghese, fuori per squalifica. Al Napoli mancava Osimhen, ma secondo il tifoso rossonero anche questo è andato a favore della squadra di Spalletti: “Se c’era Osimhen non segnava e la partita cambiava“.