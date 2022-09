Cittadinanza napoletana a Mertens ora è ufficiale: Lo annuncia l’assessore Simeone

Cittadinanza napoletana a Mertens, il sindaco Manfredi ha firmato l’atto ufficiale, lo comunica l’assessore Nino Simeone.

L’assessore Nino Simeone con grande gioia ha comunicato l’ufficialità della cittadinanza napoletana a Dries Mertens:

“Il Sindaco Manfredi ha firmato l’atto ufficiale con il quale conferisce la cittadinanza onoraria NAPOLETANA all’ex calciatore del Napoli, Dries Mertens.

Attendiamo la comunicazione ufficiale del Sindaco, con la data ufficiale della cerimonia di conferimento a Mertens che (considerata la sua partecipazione ai mondiali) potrebbe avvenire nei primi giorni di ottobre.

Sono contento

Nino Simeone”.

Cittadinanza napoletana a Mertens

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi aveva annunciato la procedura per dare a Mertens la cittadinanza onoraria. Omaggio ad un uomo che ama la città ed ha deciso di continuare a viverci anche dopo il trasferimento al Galatasaray, club turco.

“Appena ho qualche giorno libero verrò a Napoli, per questo ho tenuto la casa in città” aveva detto Mertens.

Promessa mantenuta perché appena ha avuto due giorni di tempo libero è arrivato a Napoli per vedere la sfida Napoli-Liverpool, festeggiando poi negli spogliatoi con i suoi ex compagni.

Dries Mertensdopo il ritorno in città per la sfida Champions con il Liverpool, è pronto a fare ritorno a Napoli. Il fantasista belga – che per affetto verso la città ha deciso di tenere la sua casa a Palazzo Donn’Anna – dovrebbe essere premiato nel corso dell’evento “San Gennaro World”, in programma al Teatro San Ferdinando il 27 settembre alle 20.30.