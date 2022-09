Politano, ecco l’esito degli esami dopo l’infortunio. Le ultime su Demme

Il Napoli ha comunicato le condizioni di Matteo Politano che è rientrato a Castel Volturno dopo l’apparizione fugace nel ritiro della Nazionale Italiana. Sul sito ufficiale il club azzurro ha scritto che “Matteo Politano si è sottoposto oggi ad esami clinici che hanno evidenziato distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. L’attaccante azzurro, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale, proseguirà la riabilitazione all’SSCN Konami Training Center“. Ora il calciatore tornerà a lavoro e prossimamente verranno valutati i tempi di recupero.

Il Napoli ha poi fatto il consueto report sulla seduta mattutina dell’allenamento, con una novità su Diego Demme: “Dopo il successo a San Siro contro il Milan e 3 giorni di riposo il Napoli ha ripreso oggi la preparazione all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato ricomincerà il primo ottobre con Napoli-Torino in programma allo Stadio Maradona alle ore 15 per la ottava giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con circuito in palestra. Successivamente il gruppo, integrato da elementi della Primavera, si è allenata sul campo 3 dove ha svolto attivazione a secco e di seguito lavoro di potenza aerobica. Chiusura con lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Demme ha svolto l’intera seduta in gruppo. Terapie per Politano”.