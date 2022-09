Infortuni Napoli: Demme e Politano i primi a rientrare, la situazione

Il Napoli fa la conta degli infortunio Luciano Spalletti ritrova Castel Volturno Demme, Politano e Osimhen. Sono questi i tre calciatori che devono rientrare, con Demme che non ha potuto giocare nemmeno una partita a causa dell’infortunio prima che cominciasse il campionato. Repubblica fa sapere che Spalletti attende il rientro senza particolare fretta, anche perché ha giocatori che possono sostituire chi sta recuperando.

Napoli la situazione infortuni

Certo che avere delle pedine in più fa sempre comodo. Una bella notizia è il ritorno di Demme che è “pronto a tornare in gruppo dopo la lunga convalescenza per la frattura subita al piede” scrive Repubblica. Il rientro in gruppo significa che può cominciare a mettere minuti nelle gambe per trovare la forma fisica giusta. Avere Demme è fondamentale, perché potrà far rifiatare Lobotka con maggiore frequenza.

La situazione di Politano è diversa, ecco quanto scrive il quotidiano: “Ci vorrà invece ancora un po’ di pazienza per rivedere in campo Matteo Politano, che ha lasciato il ritiro della Nazionale con la caviglia in disordine e rimarrà probabilmente a riposo fino all’inizio della prossima settimana“.

Per Osimhen bisognerà attendere gli esami ed anche le sensazioni del giocatore, è ancora in fase di terapia e può rientrare con la Cremonese.