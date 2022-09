Il Napoli vola anche senza Osimhen, lo dicono le statistiche dei gol

Il Napoli può fare a meno di Victor Osimhen, a dirlo sono le statistiche dopo l’infortunio dell’attaccante nigeriano. Perdere un giocatore come Osimhen resta comunque grave, perché quella velocità, quella forza fisica e la capacità di mettere pressione costantemente alla difesa non la trovi facilmente. Quindi il nigeriano resta l’attaccante principale per Spalletti, ma per il tecnico arriva una buona notizia, il Napoli riesce a fare a meno di Osimhen, almeno per un breve periodo di tempo. Buona notizia perché nelle stagioni vissute al Napoli l’attaccante è stato soggetto a vari infortuni e indisponibilità, tra Covid, problemi alla spalla e operazioni allo zigomo.

Corriere dello Sport analizza la situazione del Napoli senza Osimhen e scrive: “Da quando Osimhen s’è fermato, tra il secondo tempo con i Reds, lo Spezia, i Rangers e il Milan oltre a Jack e al Cholito hanno fatto centro anche Politano (2), Zielinski e Ndombele. La squadra, insomma, non rallenta e anzi vola. Sta volando anche senza il suo velocista, l’uomo che parte a mille all’ora e aggredisce ogni pallone seminando panico e costringendo gli avversari agli straordinari. Sì, Osi è un pericolo costante che tiene in apprensione interi reparti, e sebbene il Napoli abbia dimostrato di non soffrire di dipendenza è scontato che il suo rientro moltiplicherà le soluzioni offensive. E tattiche. Già, se tutto andrà secondo i piani, con lui dovrebbe essere tutto di più. Ancora di più“.