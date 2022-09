Rrahmani preoccupa il Kosovo: problemi fisici, la situaziona

Amir Rrahmani ha accusato problemi fisici con la Nazionale del Kosovo e sarà sottoposto a esami specifici. Secondo quanto riferisce il quotidiano ‘Nacionale’ il difensore del Napoli ha riscontrato dei problemi fisici non ancora precisati al meglio. Il calciatore si sottoporrà ad accertamenti nelle prossime ore per capire se potrà restare in Nazionale oppure se dovrà fare ritorno a Napoli, come accaduto a Matteo Politano che ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale di Roberto Mancini.

Intanto Rrahmani non si è allenato con i compagni e sta aspettando di sottoporsi agli esami strumentali per capire meglio la situazione del suo infortunio. Secondo le prime indicazioni che arrivano dallo staff medico del Kosovo, pare che il difensore abbia riscontrato un problema muscolare dopo la gara vinta con il Milan. Attende notizie anche il Napoli che vuole capire l’entità dell’infortunio, perché sabato 1 ottobre si gioca con il Torino e non aveva Rrahmani non è proprio una buona notizia. Juan Jesus e Ostigard sono ottimi sostituti, ma con i problemi muscolari bisogna andarci sempre molto cauti ed i tempi di recupero si possono allungare, come accaduto a Victor Osimhen che rientrerà dopo la sosta.