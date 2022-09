Politano, niente da fare. Lascia la Nazionale e rientra a Napoli

La SSC Napoli, tramite il proprio sito, ha così comunicato: “Matteo Politano lascia la Nazionale e rientra a Napoli. L’attaccante azzurro, che domenica a San Siro contro il Milan aveva subìto un trauma distorsivo alla caviglia destra, dopo la valutazione dello Staff medico della Nazionale tornerà all’SSCN Konami Training Center dove inizierà la riabilitazione”.

Il calciatore svolgerà la fase di recupero, con il tentativo di recuperare per il ritorno in campo della Serie A. Il Napoli tornerà in campo sabato alle 15.00 contro il Torino, allo stadio “Diego Armando Maradona”. L’esterno, tra gli elementi più in forma della rosa azzurra, velocizzerà i tempi per esserci e confermare il suo grande stato di forma.