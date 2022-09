Gol e spettacolo, le pagelle di Raspadori sono esaltanti: “Onora la numero dieci, stop straordinario”

Giacomo Raspadori si ritrova pagelle con voti alti il giorno dopo Italia-Inghilterra di Nations League, in cui ha segnato il gol decisivo. Bellissima la rete di Raspadori che ha permesso agli azzurri di tenere il passo dell’Ungheria, che ha vinto con la Germania in trasferta. Lunedi la sfida Ungheria-Italia sarà decisiva per superare il turno e andare alla Final Four di Nations League. Raspadori è stato il perno di Mancini nella sfida con l’Inghilterra in cui il ct ha dovuto fare a meno di tanti giocatori tra cui Politano, Immobile, Verratti, Insigne, Spinazzola.

Pagelle Raspadori: i voti dei quotidiani dopo Italia-Inghilterra

Il Mattino 7 : “Segna un bellissimo gol nel cuore del secondo tempo. Controllo splendido dopo il lancio di Bonucci, circumnavigazione di Walker e destro arcuato e strepitoso sul palo lungo. Poi, non pago, cerca di impreziosire la serata con un paio di giocate“.

La Repubblica 7,5 : "Quel destro ha rotola in porta è il timbro sull'inizio di una nuova era".

Tuttosport 8 : "Onora il numero 10 con un gol splendido: straordinario stop in corsa, controllo e gestione su Walker per poi accentrarsi e mirare il palo più lontano. Un capolavoro. Svaria e si muove sempre con intelligenza".

Corriere della Sera 7,5 : "L'intesa con Scamacca c'è. La crescita internazionale anche, non solo in rifinitura: il gol è un piccolo spettacolo di tecnica, potenza e coraggio. Raspad'oro".

Corriere dello Sport 8 : "Gioca per linee interne e viene incontro creando le combinazioni giuste con Acerbi e Dimarco. E' la chiave dell'Italia per aprire la manovra. Raspa all'intelligenza aggiunge i colpi di classe. Lo stop con cui mette giù la palla e il gol, cercando l'angolo giusto, è da vero numero 10. Nel solco di chi lo ha preceduto".

Gazzetta 7: "Forse la peggiore in azzurro fino all'eurogol che cambia tutto, mette il destino di Nations nelle nostre mani e ci da la sicurezza della prima fascia per Europa '24. Un gran gol, stop, mira, tiro. Ora continuità, Jack".

Le pagelle di Raspadori dopo Italia-Inghilterra raccontano quanto di buono fatto dal giocatore del Napoli in Nations League. Questo tipo di partite saranno utili anche in azzurro Napoli, perché determinano una crescita mentale e internazionale di un giocatore che promette di avere una grande evoluzione.