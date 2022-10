Elmas polemica social, poi la risposta ad un tifoso

Eljif Elmas molto attivo sui social, il centrocampista si è lamentato per le troppe panchine, poi ha risposto ad un tifoso.

In casa Napoli sembra scoppiata al grana Elmas. Il centrocampista nel pomeriggio ha pubblicato una storia con un chiaro messaggio a Spalletti. Inequivocabile la sua lamentela per le troppe panchine, dato che ha scritto: “Mio primo amore (panchina)“. Una lamentela che non è piaciuta a qualche tifoso che lo ha ripreso: “Pensa ad impegnarti come ha fatto Lozano e ora si vedono i frutti. Quando entri non fai nulla per mettere in difficoltà mister Spalletti. Se non ti sta bene puoi pure andare via”.

Il dibattito social è continuato con un altro utente del web che ha difeso a spada tratta il giocatore ed ha scritto: “Non spaccare la m*****ia ai giocatori e pensa a tifosa“. A quel punto è arrivato il commento di Elmas che ha scritto: “Bravo, finalmente uno che capisce qualcosa“.

Fino ad ora Elmas ha messo a referto 12 partite, ma appena 293 minuti giocati. Lo scarso impiego sembra non essere gradito dal giocatore macedone che da quando veste la maglia azzurra non è mai riuscito ad esplodere definitivamente. Spalletti in conferenza stampa ha fatto capire che non sarà lui a sostituire l’infortunato Anguissa e forse questo ha infastidito ancora di più il giocatore.