Egonu in lacrime: “Mi chiedono se sono italiana”, risposta da applausi di Cucchi

Paola Egonu in lacrime al termine della sfida con gli Stati Uniti, la campionessa azzurra ha detto di voler lasciare la Nazionale italiana.

Alla base di tutto c’è il razzismo che ancora impera nel nostro paese. Infatti la Egonu dopo Italia-Stati Uniti che è valso il terzo posto alle azzurre di Mazzanti, ha avuto uno sfogo con il suo procuratore. La fenomenale giocatrice azzurra parlando con Paolo Reguzzoni ha detto: “Non puoi capire, non puoi capire. Mi hanno chiesto perché sono italiana… Questa è l’ultima partita con la Nazionale“.

Egonu vuole lasciare l’Italia

Sarà stata complice anche l’adrenalina e lo stress, ma di certo per la Egonu non deve essere stato un bel momento. Troppo spesso è stata bistrattata per il colore della sua pelle, come se averla di colore nero fosse un problema insormontabile. Ma purtroppo il razzismo è una piaga ancora profonda in Italia. E lo si vede anche sui campi di calcio, con cori a sfondo razziale, ma anche di tipo territoriale. Basta ascoltare i tanti cori beceri contro i napoletani.

La Egonu dopo un po’ ha parzialmente cambiato la sua idea ed ha fatto sapere di volersi prendere una “pausa” di volerci “pensare”. In tanti si sono schierati a favore di Paola Egonu come, Riccardo Cucchi storica voce di Radio Rai che ha scritto: “Complimenti alle azzurre. E giù le mani da Paola Egonu. Un abbraccio alla straordinaria ragazza e fuoriclasse mondiale. Quelle lacrime fanno male a chi ama lo sport“.