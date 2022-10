Confronto Kvaratskhelia-Leao: Corriere dello Sport incorona il georgiano: “Spezza talento per i compagni”

Il confronto tra Kvicha Kvaratskhelia del Napoli e Rafael Leao del Milan prosegue, secondo Corriere dello Sport il georgiano è già migliore.

Ovviamente parliamo di un confronto a distanza, un epoche diverse. Ma anche di due giocatori che hanno avuto un impatto diverso. Leao si trova già al suo terzo anno di Serie A ed al primo impatto non fece gridare subito al fenomeno. Sicuramente si vedevano le sue indubbie qualità tecnica, ma faceva fatica a metterle in mostra.

Mentre quello che stupisce di Kvaratskhelia è che dal primo giorno in cui ha giocato una partita con il Napoli ha entusiasmato tutti. Quando segnava e faceva show in amichevole si diceva che il livello era basso, così come lo si diceva quando giocava in Georgia. Poi quando ha cominciato a dare spettacolo in Serie A e Champions League la percezione è cambiata.

Chi è più forte Leao o Kvaratskhelia: il confronto di Corriere dello Sport

Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “È più sorprendente il georgiano per una serie di ragioni. La prima perché arriva non da un altro calcio ma da un altro mondo. Che ne sapeva lui, prima di mettere piede al Napoli, come si gioca in Serie A? Almeno Leao aveva già frequentato il calcio occidentale quando il Milan lo acquistò, era cresciuto in Portogallo e aveva disputato un campionato in Francia.

Kvara, appena è arrivato in Italia, non ha mostrato solo la sua straordinaria qualità individuale, ma anche un modo di giocare che gli ha permesso di inserirsi subito all’interno del collettivo. Probabilmente è merito di Spalletti, che ha rifatto il Napoli in un mese, ma siamo propensi a credere che quel talento che lui spezza per i suoi compagni non sia altro

che una sua personale maniera di pensare il calcio, diversa da quella di Leao. Kvara non lo vede solo suo, lo vede di tutti. Leao non dà la stessa impressione“.

Insomma il confronto Kvaratskhelia-Leao per Corriere dello Sport pende per il georgiano. In questo inizio di stagione anche i numeri sorridono al giocatore del Napoli che ha segnato 7 gol e fornito 7 assist in 13 presenze. Mentre Leao è ‘fermo’ a 4 gol e 4 assist in 12 presenze.