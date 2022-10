Sarri voleva Kvaratskhelia alla Juve: perché non lo ha preso? Dopo sono tutti bravi

Il Napoli scopre il fenomeno Kvicha Kvaratskhelia ma solo dopo si scopre che lo volevano tutti anche Maurizio Sarri alla Juve.

Sette gol e sette assist in tredici partite stanno stupendo tutti. Kvaratskhelia al Napoli ha avuto un impatto clamoroso. Ha smentito quelli che: “Segna solo in Georgia” oppure: “In Georgia segno anche io“. Poi sono arrivati quelli di: “Si, vabbè ma segna in amichevole col Napoli. I gol bisogna farli in gare ufficiali“.

Così sono arrivate le reti in Serie A, le giocate da paura in Champions League ed i gol in Europa. Tanto che anche il confronto con Leao sembra stato stretto a Kvaratskhelia.

Sarri voleva Kvaratskhelia alla Juve, ma lo ha preso il Napoli

È chiaro che si parla ‘solo’ di inizio stagione e che il giocatore va testato sul rendimento totale, ma è innegabile che questo Kvaratskhelia fa sognare tutti. C’è chi lo paragona a Best. Ma la cosa sorprendente è che il georgiano ha solo 21 anni ed ha ampie possibilità di migliorare, come ha detto più volte Luciano Spalletti.

Il tecnico del Napoli si gode il suo gioiello, ma c’è un altro allenatore che lo avrebbe voluto allenare. Si tratta di Maurizio Sarri che voleva Kvaratskhelia ai tempi della Juve. La notizia viene data da Il Messaggero. Il quotidiano fa sapere che l’allenatore lo aveva scovato al Rustavi, squadra minore del campionato georgiano e lo aveva segnalato alla dirigenza juventina.

Kvaratskhelia era appena maggiorenne e non fu preso in considerazione da chi doveva puntare su grandi campioni. In sostanza la Juve non ha preso Kvara che poi è andato al Napoli grazie al lavoro certosino di Cristiano Giuntoli, che lo ha pagato solo 10 milioni di euro.

Ma ora, dopo l’esplosione di Kvaratskhelia, si scopre che mezza Europa lo seguiva. Eppure non lo ha preso nessuno. Nessuno ha avuto il coraggio di puntare su di lui, solo il Napoli, che ora si gode il suo gioiello.