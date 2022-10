Napoli-Ajax: il rigore di Kvaratskhelia visto dalla curva: “Non lo sbaglia mai” – VIDEO

Kvicha Kvaratskhelia ha segnato un gol su rigore durante Napoli-Ajax, il tiro da dischetto è stato filmato dalla curva del Napoli.

Esecuzione perfetta quella del giocatore georgiano che si è preso la responsabilità di tirare il rigore contro l’Ajax, invogliato anche dai compagni. È stato proprio Osimhen a dargli il pallone ed a fargli segno: calcia. Kvaratskhelia ha messo così a segno la sua rete numero sette in questo inizio di stagione con ben otto assist.

Il video del rigore di Kvaratskhelia ripreso dalla curva del Napoli, dà un’altra prospettiva dell’ottimo tiro del georgiano che con freddezza aperto la strada alla vittoria finale degli azzurri. Ma quello che impressiona di Kvaratskhelia non sono solo i gol e gli assist, ma anche le giocate sopraffine. Quando il georgiano ha il pallone tra i piede attira intorno a se almeno altri tre giocatori, che cercano di presidiare la zona per bloccare i suoi dribbling. Ovviamente questo permette di allargare il gioco su altri fronti dove c’è più spazio, ecco perché Spalletti vuole che giochi ancora di più per i compagni. In questo modo si può approfittare degli spazi lasciati dagli avversari. Insomma Kvaratskhelia sembra il pericolo pubblico numero uno e la prestazione fatta registrare contro l’Ajax in Champions League lo conferma.