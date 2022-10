NAPOLI DIVINO, altra lezione di calcio all’Ajax: Gli azzurri comandano anche in Europa

Napoli-Ajax 4-2 gli azzurri di Luciano Spalletti volano agli ottavi di Champions con due partite d’anticipo.

Maradona in festa per l’ennesimo show stagionale della squadra di Spalletti. Ajax travolto con altri quattro gol e biglietto staccato per gli ottavi di Champions League con 180 minuti d’anticipo.

Dopo le reti di Lozano e Raspadori nel primo tempo, i Lancieri provano a riaprirla due volte con Klaassen e Bergwijn su rigore. Ma i partenopei si mantengono sempre a debita distanza con Kvaratskhelia dal dischetto e Osimhen.

Napoli agli ottavi di Champions, altra lezione di calcio all’Ajax

Il Napoli batte l’Ajax 4-2, gli azzurri hanno fatto capire subito gli olandesi che tipo di serata sarebbe stata al Maradona, con un uno-due che ha messo i ragazzi di Schreuder al tappeto: dopo 4′ è stato Lozano a battere Pasveer con un colpo di testa dopo una bella triangolazione con Zielinski e al 17′ è toccato a Raspadori infilare la palla sotto l’incrocio su assist dalla sinistra dell’incontenibile Kvaratskhelia.

All’inizio della ripresa l’Ajax ha accorciato con Klaassen ma gli azzurri si sono riportati a +2 con Kvaratskhelia all’ora di gioco su calcio di rigore: il georgiano, dopo aver seminato il panico in tutta la difesa dei lancieri, ha voluto battere il penalty e ha suggellato col gol un’altra prova strepitosa.

Bergwijn ha accorciato sempre dagli undici metri, nonostante rimanga qualche dubbio sul contatto tra Brobbey e Juan Jesus, ma nei minuti finali c’è gloria anche per Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano ha approfittato di un errore di Blind e a porta vuota ha chiuso i giochi. Sono 10 le reti degli azzurri in due match all’Ajax e questo racconta bene il momento che sta vivendo il Napoli.

Dal tempio dedicato a Cruijff a quello di Maradona, cambia il punteggio (questa volta è 4-2 contro i Lancieri) ma non la sostanza: questo Napoli “divino” gioca con una facilità disarmante, viaggia con una media di più di quattro reti a partita – 17 gol in quattro match – e regala l’ennesima lezione di calcio. A nulla serve il tentativo di riaprire due volte la partita da parte dell’Ajax.

Il tabellino

NAPOLI-AJAX 4-2 (primo tempo: 2-0)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Lozano, Raspadori (50′ Osimhen), Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

AJAX (4-3-3): Pasveer; J. Sanchez, Timber, Bassey, Blind; Klaasen, Alvarez, Taylor; Berghuis, Kudus, Bergwijn. All.: Schreuder.

ARBITRO: Felix Zwayder (GER)

GOL: 4′ Lozano (N), 16′ Raspadori (N), 49′

ASSIST: Zielinski (N, 1-0), Kvaratskhelia (N, 2-0)

AMMONITI: Taylor (A), J. Sanchez (A)

ESPULSI:

