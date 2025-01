Romano here we go!: “Kvara-PSG, c’è il sì! Napoli su Garnacho per sostituirlo”

Il futuro di Kvaratskhelia è ormai deciso: sarà PSG. La bomba di mercato è stata sganciata da Fabrizio Romano con il suo caratteristico “Here we go!”, marchio di garanzia delle trattative concluse.

L’esperto di calciomercato ha confermato la notizia attraverso il suo profilo X: “Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain, HERE WE GO! Accordo siglato oggi come previsto tra i due club. La quota di trasferimento sarà superiore a 70 milioni di euro, come riferito da RMC Sport. Contratto quinquennale per Kvara”.

Il Napoli di Antonio Conte non si è fatto trovare impreparato e ha già individuato il sostituto: Alejandro Garnacho del Manchester United è in cima alla lista delle preferenze. Il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà però fare i conti con le richieste dei Red Devils, che valutano il talento argentino circa 70 milioni di euro.

L’addio di Kvaratskhelia al Napoli era nell’aria da tempo, ma ora con l’annuncio di Romano la trattativa può considerarsi definitivamente conclusa. Il georgiano si prepara così a una nuova avventura in Ligue 1, mentre il club azzurro è già al lavoro per garantire a Conte un degno sostituto.

