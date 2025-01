Kvara-PSG, RMC Sport annuncia: “Accordo totale, atteso a Parigi per le firme”

L’emittente francese rivela i dettagli dell’operazione tra Napoli e Paris Saint-Germain per il trasferimento del georgiano. Pronto un contratto di quattro anni e mezzo.

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia è sempre più vicino alla tinta blu-rosso del PSG. Secondo quanto riportato da RMC Sport, sarebbe stato raggiunto l’accordo totale tra il club parigino e il Napoli per il trasferimento dell’esterno georgiano.

L’operazione, stando a quanto rivelato dall’emittente francese, si chiuderà sulla base di 70 milioni di euro. In queste ore le due società stanno completando lo scambio dei documenti necessari per finalizzare il trasferimento, con il calciatore che attende solo il via libera del club partenopeo per volare a Parigi.

Per Kvaratskhelia è pronto un contratto di quattro anni e mezzo con il club della capitale francese. Il georgiano si prepara così a lasciare il Napoli dopo aver conquistato lo scudetto nella passata stagione.