Dall’Inghilterra: “Il Napoli non ha presentato offerte per Garnacho”

Sky Sports UK fa chiarezza sulla trattativa: i Red Devils non hanno ricevuto proposte ufficiali per il talento argentino. La valutazione è altissima.

Arrivano importanti aggiornamenti dall’Inghilterra sul futuro di Alejandro Garnacho. Secondo quanto rivelato da Sky Sports News UK, il Manchester United non ha ricevuto alcun approccio formale da parte del Napoli per il talentuoso esterno argentino.

L’emittente britannica è categorica: “Il Manchester United non ha ricevuto alcuna offerta formale per Garnacho”. Il giovane talento, peraltro, gode della piena fiducia del nuovo tecnico Ruben Amorim, che lo ha schierato titolare nell’ultima sfida di FA Cup contro l’Arsenal.

La valutazione del club inglese lascia poco spazio alle trattative: servono 70 milioni di sterline per sedersi al tavolo delle discussioni. Una cifra che, secondo Sky Sports UK, il Napoli considera eccessiva per il classe 2004, individuato come potenziale sostituto di Kvaratskhelia.