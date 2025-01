SKY: “Garnacho-Napoli, incontro positivo. Il Manchester fa muro”

L’esperto di mercato Luca Marchetti rivela i dettagli del summit per il talento argentino. Red Devils irremovibili sulla valutazione di 70 milioni.

Il Napoli intensifica i contatti per il dopo Kvaratskhelia. Secondo quanto rivelato da Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, il club azzurro ha avuto un incontro positivo per Garnacho, ma la trattativa resta in salita.

“L’incontro con gli agenti è andato bene, ma non ha offerto delle soluzioni concrete. I procuratori non hanno la possibilità di abbassare il prezzo del cartellino fissato dal Manchester United. Parliamo di una trattativa da costruire e su certe cifre, circa 70 milioni, non è semplice”, ha spiegato il giornalista.

Il club partenopeo sta comunque valutando alternative. Marchetti ha aggiunto: “Il Napoli tiene aperte altre piste. Sono stati valutati profili come Galeno e Timo Werner, quest’ultimo potrebbe essere un’opzione in prestito. Bisogna però capire l’entità del suo recente infortunio. Il club deve gestire con oculatezza il tesoretto derivante dalla cessione di Kvaratskhelia“.