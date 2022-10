Raspadori segna contro l’Ajax: lo sceicco posta la foto

Giacomo Raspadori segna contro l’Ajax in Champions League e lo sceicco Al Thani posta una foto sui social.

Il bellissimo gol di Raspadori in Napoli-Ajax fa il giro del mondo e finisce anche negli Emirati Arabi dove lo sceicco Al Thani ha voluto esultare a modo sui social network. L’attaccante del Napoli ha siglato il 2-0 per la squadra di Luciano Spalletti. Una rete davvero bellissima quella dell’ex Sassuolo che ha stoppato benissimo di destro, poi con un controllo sontuoso si è portato la palla sul sinistro ed ha lasciato partire un tiro fortissimo e preciso che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Al Thani, sceicco esulta al gol di Raspadori in Napoli-Ajax

La squadra di Spalletti ha dominato il primo tempo contro i Lancieri, giocando una partita di altissimo livello, dominando per larghi tratti il gioco. Lo sceicco Al Thani al gol di Raspadori ha esultato mostrando una foto sui social, lo sceicco che più di una volta ha mostrato tutta la sua felicità quando gioca la squadra azzurra.

Ma si parla anche di un interesse degli sceicchi per il Napoli. Un interesse che si fa sempre più insistente con il passere dei mesi. In estate è addirittura è stato avvistato anche lo yatch di Al Thani nei pressi di Napoli e si è sussurrato di un contatto con il presidente Aurelio De Laurentiis. Le voci sono alimentate anche dal fatto che i De Laurentiis devono risolvere il problema delle multiproprietà.

La famiglia De Laurentiis è proprietaria di sia del Napoli e del Bari, entrambe le formazioni sono al primo posto in Serie A e Serie B. Qualora i pugliesi dovessero tornare nella massima serie del calcio italiano, allora la questione multiproprietà dovrebbe essere risolta immediatamente, visto che la stessa famiglia non può gestire due club contemporaneamente.