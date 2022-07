La storia Instagram dello sceicco Al Thani fa sognare Napoli

Lo sceicco Al Thani ha pubblicato un post su Instagram che sta facendo letteralmente sognare i tifosi del Napoli.

Una storia Instagram dello sceicco Al Thani ha entusiasmato i tifosi del Napoli. La possibilità di una cessione del Napoli sembra entusiasmare tantissimi tifosi azzurri. La popolarità di Aurelio De Laurentiis è crollata a picco, tanto che l’hashtag A16 è diventato oramai virale.

I sostenitori azzurri contestano soprattutto la comunicazione del Napoli e del suo presidente, che addirittura a volte sembra voler andare contro i suoi stessi tifosi con dichiarazioni fuori luogo.

Più volte si è parlato dello sceicco Al Thani come probabile acquirente del calcio Napoli, i suoi tweet sul Napoli sono diventati ormai famosi tanto da creare un vero e proprio fenomeno. L’ultimo post social dello sceicco ha fatto letteralmente sognare i tifosi del Napoli, sulla nota pagina Facebook il Napulegno, il giornalista e scrittore Rosario Dello Iacovo ha scritto:

“Alle 22:30 Ahmad Bin Althani ha postato questa storia su Instagram, il suo account è stato preso d’assalto e poco dopo l’ha cancellata. Comunque, già in passato aveva pubblicato riferimenti al Napoli. Non è quindi una prova di chissà cosa, per quanto il “loading” dice qualcosa in più.

Dell’interesse qatariota per il club vi parlo da alcuni mesi, legato ovviamente a questioni più complesse che vanno ben oltre il calcio e sono riassumibili in poche parole: gas liquido e investimenti immobiliari legati al turismo di lusso.

L’Eni ha recentemente firmato un accordo della durata di 27 anni come nuovo partner internazionale per l’espansione del progetto North field east (Nfe) in Qatar. Il progetto, come hanno spiegato fonti dell’Eni, è finalizzato ad aumentare la capacità di esportazione di gas liquido del Qatar dagli attuali 77 Mtpa a 110 Mtpa”.

Dello Iacovo ha aggiunto ulteriori dettagli: “Dopo le restrizioni al gas russo, il Qatar è uno degli stati a cui è stato richiesto di aumentare la fornitura di gas all’italia, con il conseguente rafforzamento della rotta del Mediterraneo.

Il gas liquido va gassificato per essere immesso nella rete e distribuito. Il 27 giugno, fonti del Ministero per la transizione ecologica e di Confindustria hanno annunciato che sarà costruito un gassificatore a Napoli.

Sono tutte notizie che vanno prese come elementi di scenario. Ah, Ahmad Bin Althani è nel Golfo di Napoli, il suo yacht ha attraccato a Castellammare, ma anche questa non è una novità. Intanto, ADL sta tornando da Los Angeles. Al momento, pare che sia a Madrid”.

Ecco il post dello sceicco Al Thani sul Napoli