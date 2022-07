Napoli, rinnovo Koulibaly: offerta anti Juve, proposte le stesse cifre attuali

Il Napoli ha deciso di puntare il tutto per tutto su Kalidou Koulibaly. Ieri l’agente del giocatore ha parlato con la Juventus sempre interessata al difensore, ma ancora una volta è arrivato un rifiuto da parte di Koulibaly. A questo punto il Napoli ha deciso di fare un’offerta di rinnovo per Koulibaly molto importante. Cinque anni di contratto per un investimento di 60 milioni di euro lordi totali. Cifre da capogiro per il Napoli attuale che ha impostato il tetto ingaggi a 3,5 milioni di euro a stagione. Ma Koulibaly è il vero top player del Napoli ed anche a 31 anni viene considerato tale. Una mossa tutt’altro che scontata quella di De Laurentiis visto che di solito usa una politica diversa per i giocatori che non sono proprio giovanissimi.

Offerta Koulibaly: il Napoli vuole il rinnovo di contratto

Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport il Napoli ha fatto una proposta importantissima al suo difensore con il contratto in scadenza nel 2023: 5 anni di contratto a sei milioni di euro netti a stagione. Ecco quanto scrive il quotidiano sull’offerta di rinnovo a Koulibaly: “DeLa ha fatto bang e boom. Un ciak da Oscar da LA a dispetto della politica societaria orientata all’abbattimento del monte ingaggi. L’offerta di rinnovo da 6 milioni netti per cinque anni, 60 lordi fino al 2027, è una svolta faraonica. Principesca per i tempi che corrono. Ora è tutto nelle sue mani e nelle sue legittime aspirazioni di straordinario campione e maturo difensore ansioso di vincere e di stringere trofei oltre che apprezzamenti e complimenti universali. Se alla fine non si arriverà a un accordo e rifiuterà ancora, e se DeLa non riceverà un’offerta da 35-40 milioni per il suo

cartellino, comincerà la stagione a scadenza. Per il momento? Proposte neanche ufficiali da una ventina di milioni, già rifiutate. I club interessati sono i soliti tre: Chelsea, Barça e Psg. E poi la Juve, certo: al netto dei veti“.