Mertens non si rassegna: vuole fortissimamente il Napoli

Dries Mertens ha deciso di attendere ancora il rinnovo di contratto con il Napoli, lo dice Sky Sport. Secondo Gianluca Di Marzio, nonostante il giocatore abbia ricevuto delle offerte da altri club ha deciso di aspettare. Il contratto del calciatore è scaduto il 30 giugno, a quel punto avrebbe potuto firmare liberamente per qualsiasi altra squadra, ma ha deciso di non farlo. La voglia di Mertens di restare a Napoli è così forte, che nonostante non arrivino chiari segnali da parte di De Laurentiis lui ha deciso di non voltare pagina.

Mertens vuole restare al Napoli

Una volontà ferrea quella del belga disposto ad attendere ancora qualche giorno prima di decidere il suo futuro. Mertens attende una chiamata, un segnale dal Napoli che possa finalmente sbloccare la situazione. Ma De Laurentiis, che fa una mega offerta a Koulibaly per il rinnovo, gli chiede in maniera netta di abbassarsi l’ingaggio al massimo ad 1,5 milioni di euro a stagione, senza alcun bonus alla firma. Insomma se l’attaccante vuole restare ancora in maglia azzurra dovrà fare un ulteriore sacrificio, altrimenti dovrà trovarsi un altro club. Al momento la situazione resta davvero molto complicata, il tutto mentre Spalletti e gli altri giocatori stanno per cominciare il ritiro a Dimaro.