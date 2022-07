De Laurentiis non cede Koulibaly: la mossa che sorprende tutti

Aurelio De Laurentiis ha deciso di rinnovare il contratto di Kalidou Koulibaly e non cedere il difensore. Una proposta di rinnovo davvero importante quella presentata dalla società azzurra, che vuole tenere il giocatore a Napoli per i prossimi cinque anni. In questo modo il club partenopeo risponde alle offensive di Chelsea e Juventus per il giocatore senegalese. Addirittura De Laurentiis è pronto a fare uno strappo al tetto degli ingaggi pur di tenere Koulibaly.

Rinnovo Koulibaly: l’offerta di De Laurentiis

Negli ultimi giorni la Juve ha fatto diversi sondaggi per il giocatore, ma sono stati tutti rifiutati. Cherubini si dovrà mettere l’anima in pace, deve trovare un altro sostituto per De Ligt. Mentre il Chelsea sembra voler acquistare proprio il difensore olandese che è molto più giovane di Koulibaly. Secondo quanto scrive Repubblica, De Laurentiis ha fatto una proposta di rinnovo importante per Koulibaly. Ecco i dettagli: