Di Marzio: “Incontro tra la Juve e l’agente di Koulibaly”

Gianluca Di Marzio esperto di calciomercato fa sapere di un incontro tra l’agente di Kalidou Koulibaly e la Juventus. Attraverso il suo sito ufficiale il giornalista di Sky racconta di un aggiornamento tra le parti, con la Juve fortemente interessata al difensore del Napoli che ha il contratto in scadenza nel 2023. Federico Cherubini direttore sportivo della Juventus ha parlato con Fali Ramadani ed ha ribadito il forte interesse dei bianconeri per il giocatore.

In casa Juve su prepara la cessione di De Ligt al Chelsea. Il difensore verrà pagato a peso d’oro, circa 120 milioni di euro che in parte saranno destinati a coprire le spese per il cartellino di Koulibaly. Il giocatore viene valutato dal Napoli 40 milioni di euro, ma secondo quanto riferisce Repubblica l’intenzione del club è quello di rinnovare il contratto di Koulibaly, facendo un forte sacrificio sul suo ingaggio. Ovviamente bisognerà capire cosa farà la Juve che attraverso Ramadani vuole cercare in tutti i modi di convincere Koulibaly. Fino ad ora il difensore ha sempre rifiutato le avance della squadra piemontese, ma non si sa se il corteggiamento potrà comunque aver effetto. Se il Napoli dovesse dare il via libera alla cessione, allora anche Koulibaly potrebbe decidere di andare via.