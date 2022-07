Repubblica: De Laurentiis ha deciso, vuole il rinnovo di Koulibaly, pronta l’offerta

Il rinnovo di Kalidou Koulibaly con il Napoli non è stato ancora siglato, ma Aurelio De Laurentiis vuole tenere il giocatore in rosa. Secondo le ultime notizie riferite da Repubblica.it, il presidente del Napoli è pronto a fare sul serio per tenere il giocatore a Napoli senza attendere l’inizio del campionato. Per Koulibaly la cessione non è sventata, ma al momento resta molto complicata, ache perché la volontà del club è di tenerlo in rosa.

Rinnovo Koulibaly: l’offerta di De Laurentiis

“Aurelio De Laurentiis aspetta il rientro di Kalidou Koulibaly dalle vacanze per proporgli la nuova offerta contrattuale. Il difensore è in scadenza nel giugno 2023 e tante squadre come Chelsea, Barcellona e Juventus stanno monitorando la situazione. Il patron partenopeo, però, non vuole lasciar partire il suo capitano ed è pronto a offrire 5 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni” questo quanto viene scritto da Repubblica.it.

Il Napoli comincerà il ritiro a Dimaro il 9 luglio con il primo allenamento, ma Koulibaly potrebbe arrivare qualche giorno. Appena De Laurentiis e Koulibaly avranno l’opportunità di vedersi faccia a faccia cercheranno di trovare l’intesa per il rinnovo di contratto. Fino ad ora l’accordo non c’è stato anche perché la distanza talvolta incide, mentre il presidente del Napoli spera di convincere il difensore con un progetto di ampio respiro.