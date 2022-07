Napoli, turista tedesco derubato e aggredito al rione Sanità, l’appello di Nicolai: “Era l’orologio regalato da mia nonna, aiutatemi”

“Vi prego aiutatemi a ritrovare l’orologio rubato al rione Sanità a Napoli” è l’appello di Nicolai, turista tedesco di 47 anni. Un appello accorato quello dell’uomo che ha sporto regolarmente denuncia alla caserma dei carabinieri Napoli-Stella.

Il fatto è accaduto nella giornata del 5 giugno 2022, quando Nicolai stava fotografando un’edicola votiva di Padre Pio all’incrocio tra via Nicandro e Via Antonio Via Antonio Villari nel rione Sanità. “Sono molto interessato a questo tipo di sculture, mi affascinano molto quelle presenti a Napoli, città che amo ed in cui sono venuto più volte. Però mentre stavo scattando la foto sono stato aggredito ad un uomo su uno scooter che mi ha scaraventato a terra. Abbiamo lottato per circa venti secondi, purtroppo e forte giustamente, nessuno mi ha aiutato mentre stavamo lottando, così l’uomo è riuscito a fuggire rubandomi l’orologio, rompendomi braccialetto ed occhiali, causandomi anche lievi ferite“.

Il racconto di Nicolai assomiglia molto ad altri accaduti a Napoli come in altre città, poi il turista tedesco aggiunge: “Fortunatamente dopo l’aggressione sono stato soccorso da alcune persone del posto che mi hanno curato e dato dell’acqua, questo è stato un gesto molto apprezzato che mi ha ridato fiducia“.

La denuncia del turista tedesco: mi hanno rubato l’orologio Rolex a Napoli

Quanto descritto da Nicolai, che parla molto bene l’italiano, come si capisce anche dal video inviato in esclusiva alla nostra redazione, è stato tutto denunciato ai carabinieri che stanno cercando di fare luce sull’accaduto. Ma il 47enne chiede un aiuto anche alle persone comuni: “Nessuno mi aveva detto di non uscire con oggetti preziosi, ero convinto che le cose fossero migliorate, ed in effetti molto è cambiato in meglio. Ma non avevo letto della recente furto ai danni di Daniel Auteuil, altrimenti forse sarei stato più attento“.

Nicolai dice di essere scioccato per quanto accaduto, ma è molto rammaricato perché l’orologio rubato al turista tedesco a Napoli al rione Sanità, non ha solo un grande valore economico (circa 20 mila euro), ma soprattutto un preziosissimo ricordo affettivo.

L’appello di Nicolai ai napoletani, il video

“L’orologio è un Rolex Submariner del 1973, mia nonna lo ha comprato all’asta per circa 800 marchi e me lo ha regalato. Lo indosso da quando avevo 14 anni, da quel momento in poi non l’ho più tolto. ecco perché non ho minimamente pensato di toglierlo prima di uscire” dice Nicolai che aggiunge: “Quello che mi è accaduto lo trovo incompatibile con i valori italiani. Per questo chiedo a tutti i napoletani di darmi una mano. Fatemi recuperare il mio orologio, per me è un bene preziosissimo dal punto di vista affettivo. Avrei voluto indossarlo e poi lasciarlo in famiglia quando non ci sarei stato più, sarebbe stato un mio ricordo, che ora non c’è più“.

