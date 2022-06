Daniel Auteuil scippato a Napoli, fango sulla città: “Come al solito”

L’attore Daniel Auteuil è stato scippato a Napoli del suo orologio Patek Philippe da 39 Mila euro, si trovava in città per uno spettacolo. L’attore va in scena al Teatro Mercadante ma ha avuto una disavventura nella città partenopea. Secondo le ultime notizie l’uomo è stato derubato del.suo orologio mentre si trovava su via Nuova Marina all’altezza dell’hotel Salgar dove alloggia con la sua famiglia. Secondo una prima ricostruzione Auteuil è stato avvicinato da due malviventi in scooter che lo hanno minacciato e poi derubato del suo orologio. Sul fatto, avvenuto nella giornata di ieri, sta indagando la Polizia di stato dopo che l’attore 72enne ha sporto denuncia. Auteuil si trova in città al Teatro Mercadante con lo spettacolo dal titolo “Déjeuner en l’air”, evento di punta del Campania Teatro Festival.

Lo scippo dell’orologio ad Auteuil a Napoli ha innescato una serie di reazioni sul web. Moltissimi i commenti da parte di tanti utenti del Nord Italia. In molti hanno scritto che quanto avvenuto all’attore francese “una prassi per chi va a Napoli”. Altri hanno aggiunto: “E cosa si aspettava, succede praticamente sempre”. Insomma la macchina del fango contro Napoli si è messa subito in moto, come se in altre città non ci fosse questo tipo di problema. Ma il razzismo contro i napoletani è oramai evidente e galoppante.