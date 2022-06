Napoli, risponde a Briatore: Pizze gratis per tutti e lezioni sull’arte del pizzaiolo

Napoli risponde a Briatore dopo la polemica sul costo della pizza margherita. Dalle 12 da Gino Sorbillo lezioni e assaggi gratis.

Flavio Briatore difende il suo Crazy Pizza e la Margherita al costo di 15 euro, l’imprenditore ha avviato una polemica contro la pizza napoletana, rea di costare 4 Euro rappresenta un prodotto di scarsa qualità.

dopo le polemiche nate sui social, è arrivata la risposta dei pizzaioli napoletani. Gino Sorbillo, oggi alle 12 nella sede di via dei Tribunali, si terrà una lezione sulla preparazione del tipico piatto partenopeo accompagnata da assaggi gratis.

Le Parole di Briatore hanno scatenato una vera e propria polemica: “A differenza di questi miei amici pizzaioli che dicono che è troppo sottile… mentre loro ti danno una mattonata con un laghetto di pomodoro, io chiedo come fanno a vendere una pizza 4-5 euro? Cosa ci mettono dentro questi signori? Pagano stipendi, affitti, ingredienti, gas, luce, ammortamenti… o ne vendi 50mila o ci sta qualcosa che non capisco. Il ragionamento normale è che noi continuiamo a dare un prodotto di altissima qualità ai clienti“.

Non è tardata, quindi la risposta da Napoli come ha reso noto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Sulla questione si è espresso anche il presidente dell’associazione Pizzaiuoli Napoletani: “Per una Margherita di qualità bastano pochi euro”.

La migliore risposta a Briatore va data sul campo, questo è stato il pensiero di Sorbillo che ha deciso di organizzare una vera e propria lezione di pizza per spiegare come nasce il cibo principe della cucina partenopea. Sorbillo terrà una lezione pratica e di economia, spiegando anche quali sono i costi da affrontare. La pizza napoletana è un piatto alla portata di tutti, ricco di sapore e a qualità. Nel corso di Sorbillo ai presenti saranno regalate pizze a portafoglio.