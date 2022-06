Crazy Pizza, malore per Lory Del Santo da Briatore: "Crampi allo stomaco e sudorazione a mille..."

Lory Del Santo ha avuto un malore al Crazy Pizza di Briatore, dopo mangiato l’attrice si è sentita male.

Lory Del Santo ha avuto un malore al Crazy Pizza di Flavio Briatore. Secondo quanto evidenziato da Fanpage.it, La De Santo era al Crazy Pizza di Flavio Briatore e probabilmente la permanenza all’isola, senza magiare per mesi, potrebbe aver provocato il malore. Lei racconta: «Mai provato fino a ora». Si tratta della prima cena fuori casa dopo 80 giorni all’Isola dei Famosi. Ovviamente si tratta di una serata tranquilla.

«Martedì sono stata nel locale milanese di Briatore. Ho ordinato una buona pizza e un bicchiere di vino. In sottofondo dell’ottima musica. Niente di più. Ho cominciato a mangiare e a un tratto mi sono sentita male: crampi allo stomaco e sudorazione a mille. Ho pensato che una rinfrescata in bagno potesse essere risolutiva, invece nulla. Quando i miei amici hanno visto che tardavo a tornare al tavolo, sono venuti a controllare. Provvidenziali: non riuscivo a reggermi in piedi. Mi hanno portato fuori e soccorso».

Un brutto momento per la Del Santo. Che continua: «Dopo oltre due mesi su un’isola deserta, a mangiare 50 grammi di riso al giorno, il corpo deve essere andato in corto. Credo che la pizza, al momento, sia un po’ troppo per il mio stomaco. Dovrei stare più leggera, almeno i primi tempi. Faccio tesoro di questa esperienza che mi ha spaventato moltissimo: mai avrei pensato che potesse capitare una cosa simile».

L’isola si avvia verso la finalissima e l’ex concorrente sarà presente in studio, ora sta meglio. “Cerco di prediligere cibi leggeri: della frutta, dell’insalata e così cerco di aiutare l’organismo a tornare alla normalità. C’è bisogno di tempo. Intanto voglio lasciarmi alle spalle questa brutta esperienza: ha rovinato il mio ritorno a casa».

IL WEB SI SCATENA SUL CRAZY PIZZA DI BRIATORE

Flavio Briatore difende il suo Crazy Pizza e la Margherita al costo di 15 euro, l’imprenditore snobba quella da 4 euro. Ma nel menù di Crazy Pizza di Briatore ci sono pure una Bufalina a 25 euro a la Pasta Negra a 65 euro. Per sostenere la sua tesi, l’imprenditore elenca i prezzi delle materie prime: il Pata Negra costa 65 euro al chilo, il prosciutto San Daniele 35, i pelati Trianese 4, il Gran Biscotto 30-35, la mozzarella di bufala 15. Il web si è scatenato contro Briatore e la sua pizza margherita a 15 euro. Un insulto ad un cibo popolare, che deve restare tale.