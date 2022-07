Petagna al Monza, l’agente: “C’è amore con Galliani”

Andrea Petagna piace al Monza di Sivio Berlusconi e Adriano Galliani, l’agente Beppe Riso conferma l’interesse del cub lombardo. Le ultime novità di calciomercato sul Napoli e Petagna vengono date da Nicolò Schira che su twitter fa sapere che il “Monza sta spingendo per provare a prendere Petagna dal Napoli, la trattativa è in corso“. Sulla notizia di mercato è intervenuto anche Beppe Riso, con parole che sembrano strizzare fortemente l’occhio al Monza: “Tra di loro c’è un amore, Galliani l’ha preso a 14 anni, si amano da un bel po’ di tempo“.

Monza sfida il Torino per Petagna

Petagna è finito anche nel mirino del Torino, ma la società brianzola sembra essere quella preferita dal giocatore. L’agente Beppe Riso fa sapere: “Oggi ci siamo salutati. Sicuramente è un giocatore che piace, ma non siamo entrati nello specifico. Il mercato del Monza? “Sapevamo che avrebbe fatto un mercato importante, una proprietà così è abituata a fare colpi importanti”. Insomma sembrano esserci le condizioni per una cessione di Petagna, con il Napoli che vorrebbe ricavare almeno 12/13 milioni di euro per il giocatore prelevato dalla Spal nel 2020. Anche il calciatore acconsente al trasferimento, dato che a Napoli è chiuso da Osimhen e quindi non ha molte chance di giocare.