Albiol: “È stata dura staccarmi da Napoli, mia moglie non voleva venire poi si è innamorata”

Raul Albiol parla della sua esperienza a Napoli prima come turista e poi come calciatore della squadra partenopea.

Raul Albiol, ricorda i suoi trascorsi a Napoli. Il difensore del Villarreal, arrivato a Napoli per volere di Rafa Benitez racconta un retroscena inedito del suo primo contatto con la città partenopea:

“Nel 2011, dopo il matrimonio, tra le tappe del viaggio di nozze inserimmo Capri. Un giorno decidemmo di fare un giro a Napoli, un piccolo tour in taxi per conoscere un pochino la città, ma fu quasi traumatico.

Un casino e un traffico pazzeschi, non eravamo abituati: e allora ci guardammo e ci dicemmo che non saremmo mai più tornati. L’impatto fu tremendo. Due anni più tardi mi chiamano e mi dicono dell’offerta molto buona del Napoli.

Un’offerta da accettare: e accettai. Ma non sapevo come dirlo ad Alicia: amore, sai, andiamo in Italia. E lei: wow, e dove? E io: vicino Roma. E lei: bello! Ma dove? E io: un po’ più al Sud. E lei, gelida: si, okay Raul, ma dove? E io: a Napoli.

Non voleva venire, fu difficile convincerla, ma poi s’è innamorata: e oggi è la più triste di tutti noi“.

Albiol aggiunge: “Qui abbiamo conosciuto gente fantastica, i nostri bimbi sono cresciuti con i loro coetanei napoletani, sono andati a scuola, hanno imparato l’italiano e anche il napoletano. Quando siamo andati via ci sono scappate parecchie lacrime e altre ne scivoleranno.

Potevo andare via prima, quando mi chiamò il Valencia. Ci avevo pensato spesso, poi non ce l’avevo fatta a staccarmi da Napoli”.

LA MOGLIE DI ALBIOL SALUTA NAPOLI

Quando Albiol si è trasferito al Villarreal, la moglie, Alicia Roig, ha voluto dedicare un pot alla città di Napoli, parole che sono ancora oggi,a distanza di anni , nel cuore dei tifosi partenopei:

“Difficile dire addio a una città in cui i miei figli sono cresciuti, dove lasciamo tanti bei ricordi e tanti buoni amici. Ora capisco cosa mi ha detto un amico quando è arrivato a Napoli, le sue parole erano queste:

“Alicia, a Napoli si piange due volte, una volta quando si arriva e l’altra quando vai via” e così è stato“.

“Grazie Napoli, grazie per questi 6 anni meravigliosi. Grazie alle sue persone che ci hanno fatto sentire a casa. Napoletani vi porterò sempre nel mio cuore. Grazie di tutto. Ci vedremo presto”.