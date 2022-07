Mertens, il Givova Capri fa una colletta per il belga. La risposta è da applausi -VIDEO

Mertens, il Givova Capri sogna in grande. Il presidente Florio vuole il belga, pronta una una colletta per offrirgli un lauto stipendio.

CALCIOMERCATO NAPOLI. MERTENS- GIVOVA CAPRI. Il Givova Capri, vuole Mertens. Il club isolano al termine di questa stagione ha conquistato un posto in Eccellenza, sogna in grande. Il presidente Florio ha un unico obiettivo ora: far indossare i propri colori a un grande idolo popolare, Dries Mertens, attualmente svincolato. La dirigenza caprese ha pensato proprio a tutto per corteggiare l’attaccante belga. In primis, a una colletta per offrirgli un lauto stipendio (2 mln più bonus). Poi a una villa per Dries e famiglia e ai trasferimenti in barca per Napoli in qualunque momento lo desideri. Ma non è tutto. Presto, infatti, arriverà la mail ufficiale con la proposta. Mertens sta al gioco e si diverte ad indossare la maglia del Givova Capri, ma i suoi piani per il futuro sono altri.

LE ULTIME SU MERTENS

Mertens spera che possa accadere ancora qualcosa con il Napoli (il suo contratto è scaduto il 30 giugno ed attualmente è svincolato), anche se c’è distanza tra il club e la sua richiesta (stipendio da 2,6 mln più bonus di 1,4 alla firma). Certo è che c’è una spinta popolare pazzesca attorno al suo rinnovo. Le carezze e gli estimatori non gli mancano, tanto da aver rifiutato diverse proposte. Dries, che sta riprendendo ad allenarsi seriamente, ha le idee molto chiare: si sente un giocatore importante, da Champions, ed è in attesa di un progetto altrettanto ambizioso. Meglio ancora se fosse il suo Napoli…