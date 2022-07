Rinnovo Mertens: De Laurentiis pronto al colpo a sorpresa

Il rinnovo di Dries Mertens col Napoli è ancora possibile, De Laurentiis e il giocatore pronti ad un ultimo incontro. Il belga è svincolato.

Sono le ultime novità di calciomercato su Mertens. L’attaccante ha visto scadere il suo contratto con il Napoli il 30 giugno 2022 e senza più vincoli, compresa la clausola unilaterale, avrebbe potuto firmare per qualsiasi altro club. Non sono mancate le offerte, l’ultima quella del Marsiglia di Milik. Eppure fino ad ora non c’è stato nulla, né dal versante Mertens ma nemmeno da quello della società di De Laurentiis. La società avrebbe almeno avrebbe emanato un comunicato per salutare un giocatore che ha vestito la maglia azzurra per 9 anni, oltre ad aver segnato 148 gol con quella maglia.

Mertens il rinnovo col Napoli si può ancora fare

Mertens in questo momento è in vacanza a Capri dove può sbarcare Aurelio De Laurentiis in questi giorni dopo il rientro da Los Angeles. Secondo le ultime notizie il patron può tornare tra domenica e lunedì, quindi la settimana prossima può essere decisivo per un incontra Mertens e De Laurentiis per parlare di rinnovo, magari proprio sull’isola azzurra. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: