Lo sceicco Al Thani a Capri, i tifosi: “Compra il Napoli!”

Al Thani ha trascorso alcuni giorni a Capri. Ufficialmente si è recato nell’isola dl Golfo di Napoli per trascorrere alcuni giorni di vacanza in compagnia della sua famiglia. Inutile negare che molti tifosi azzurri, scontenti della gestione di Aurelio De Laurentiis, sognino l’arrivo di un nuovo facoltoso proprietario. Alcuni tifosi sui social hanno invocato: “Compra il Napoli! Con te potremmo vincere”.

L’edizione odierna de Il Mattino scrive: “Ultimo arrivato in questo frenetico weekend caprese è stato lo sceicco qatariota Al Thani, appassionato di sport, che è giunto in rada con il suo lussuoso yacht ed è sceso a terra per recarsi al Tennis Club di Capri dove è una presenza fissa, per giocare il rituale doppio con alcuni componenti della sua famiglia”.