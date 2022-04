Benitez a Sky: “Napoli unica e bellissima, ai miei amici dico sempre una cosa” VIDEO

Rafa Benitez è rimasto molto legato a Napoli e al Napoli. Il tecnico spagnolo invita gli amici a visitare le bellezze della città.

Rafa Benitez non dimentica Napoli e il Napoli, il tecnico spagnolo ai microfoni di Sky Sport, ha elogiato la squadra di Spalletti e le bellezze della città di Napoli, svelando il consiglio agli amici: “Per chi tifo per lo scudetto? Beh, ho passato due anni fantastici a Napoli. Hanno tante possibilità in attacco, la squadra è solida e palleggia bene. A Napoli credo che tutti abbiamo fatto un buon lavoro. Reina capitano e quei giocatori che sono arrivati dal Real Madrid hanno aiutato la società a crescere”.

Inoltre, Benitez, ha aggiunto: “Abbiamo costruito una mentalità più competitiva e vincente. Questo c’è ancora oggi. La nostra squadra giocava bene e lavorava per vincere le partite“.

Benitez su Napoli conclude con delle bellissime parole: “Sono stato benissimo a Napoli. Ho vissuto due anni fantastici. Abbiamo vinto qualcosa, siamo cresciuti tanto, ma soprattutto la tifoseria era vicina a noi e sempre e al fianco della squadra. Anche la città è bellissima. Consiglio sempre ai miei amici di vedere le meraviglie di Napoli“.