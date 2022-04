LDT -Serie A falsata, Juve, Milan e Inter con un regolamento diverso. Avete visto cosa hanno fatto al Napoli?

Troppi errori arbitrali in serie A a favore di Juve, Milan e Inter. I tifosi azzurri preoccupati per le sorti del Napoli.

LDT- lettere dai tifosi- Le recenti sviste arbitrali in serie A, hanno favorito Inter, Milan e Juventus. Molti gli errori di arbitri e Var che involontariamente hanno fino per riscrivere la classifica del campionato di serie A. Alcuni tifosi del Napoli hanno scritto alla nostra redazione, perchè preoccupati di quanto sta avvenendo nel modo arbitrale. Ecco le parole dei tifosi:

“Eg. Direttore, siamo sconcertati e voi siete rimasto l’unico punto di riferimento dei tifosi e sportivi napoletani. L’immediato impiego di Irrati e Mazzoleni dopo uno dei più scandalosi arbitraggi della storia del calcio è vergognoso. Non si riesce a comprendere cosa ancora devono farci vedere Irrati e Mazzoleni prima che siano dismessi. Possibile mai che il calcio italico non possa fare a meno di questi arbitri?

Nel torneo che Serra non dirige una gara di A da oltre 3 mesi per la regola del vantaggio non applicata in Milan – Spezia è intollerabile la presenza al VAR di Irrati e Mazzoleni dopo Juventus – Inter della settimana scorsa. Lasciamo perdere i media ma possibile mai che nessuno intervenga nelle discutibili e inquietanti scelte dell’AIA. Perché Orsato non ha ricevuto lo stesso trattamento mediatico di Serra dopo Juventus – Roma? Perché Orsato ha continuato ad arbitrare a differenza di Serra, lasciando ancora segni del suo passaggio in zona scudetto con Napoli – Milan“.

I tifosi aggiungono: “Non era bastato quanto combinato con lo stesso Valeri in Juventus – Inter del 2017 – 2018. Come sia possibile che il designatore arbitrale dica pubblicamente che l’ammonizione di Osimhen in Napoli – Udinese sia giusta e non sia stato smentito da alcuno, nonostante il Regolamento dica cosa diversa? Come sia possibile che il designatore promuova pubblicamente Irrati e Mazzoleni dopo lo scandaloso arbitraggio di Torino e nessuno si senta in dovere di intervenire.

Una volta esistevano i presidenti eroici come Rozzi (Ascoli) e Sensi (Roma), sempre demonizzati dai media, erano isolati ma almeno si facevano sentire. Ora sono tutti allineati e coperti. Fino a poco tempo fa c’era il mitico Paolo Ziliani, ma ora c’è il vuoto assoluto. Incredibile quanto ancora stanno combinando al Napoli nell’assoluto silenzio dei giornalisti meridionali. Con stima”.

Pasquale I., Gaetano E., Enrico P., Antonio G.