Arbitri, regolamenti personalizzati per alcune squadre: Retroscena sul Var che nessuno racconta

Arbitri e VAR, quanto accaduto nel corso della stagione ma soprattutto nelle ultime tre giornate rischia di falsare il campionato.

Incredibile l’arbitro Serra che non tocca palla in Serie A da tre mesi dopo la norma del vantaggio, non una regola, disattesa in Milan – Spezia del 16 gennaio 2022, XXII giornata.

Incredibile l’arbitro Valeri che in tre giornate dalla XXVII alla XXIX, è passato dal VAR di Empoli – Juventus al VAR di Napoli – Milan, al rigore assegnato alla Juventus contro la Sampdoria gara da lui diretta. Ma nella mente, però, rimbombano ancora i roboanti titoli e titoloni del mainstream nazionale che demonizzarono per giorni il direttore Serra. E di Valeri? Ed è lecito chiedersi per quale ragione Orsato non ha subito lo stesso stop di Serra per la stessa norma non applicata in Juventus – Roma?

CAOS ARBITRI: REGOLAMENTI PERSONALIZZATI PER ALCUNE SQUADRE

Ma questo è il torneo dei regolamenti personalizzati che variano da week end in week end e da squadre a squadre. Quanto accaduto nel corso della stagione ma soprattutto nelle ultime tre giornate di campionato è significativo in proposito.

I clamorosi rigori negati all’Empoli, allo Spezia, al Napoli e al Torino sono emblematici per le squadre che hanno beneficiato di questa straordinaria generosità. In questo contesto è clamoroso anche il contributo del mainstream nazionale e locale con singolari cronache e moviole di moviolisti della prima e, soprattutto, dell’ultima ora. Sul VAR che deve intervenire e non può e non deve intervenire (in Inter – Juventus intervenne, eccome, il VAR Guida) c’è tutta una scuola di pensiero che ci aggiorna di volta in volta a seconda delle squadre in gioco. Così si passa dall’incredibile fallo su Osimhen che non prenderebbero in considerazione in Europa al rigore netto assegnato da Valeri alla Juventus.

Qui da noi si passa dall’Orsato mondiale e strepitoso, e chi ne ha più ne metta, dopo Napoli – Milan a Doveri che regala un uomo al Napoli (e il gol regolare di Mario Rui invalidato?) sui siti copia – incolla, gli stessi siti che il giorno prima ci avevano fatto sapere, sul rigore – regalo di Valeri: “Il contatto c’è. È rigore”.

Non sappiamo se qualcuno arrossisca prima di scrivere certe amenità ma non c’erano contatti nei rigori spariti all’Empoli e allo Spezia? E su Osimhen? E su Belotti? Per solidarietà, la Domenica Sportiva ci ha evitato la moviola del Ferraris. Sbaglia sicuramente Guida ma non se ne comprende il particolare accanimento mediatico per il rigore negato al Torino, accanimento mancato appena una settimana sull’arbitraggio di Orsato definito dagli stessi media da mondiale nonostante il quasi identico clamoroso rigore negato al Napoli contro il Milan.

ARBITRI: RETROSCENA VAR

Gli arbitri e il VAR qualcosa non torna. Se il VAR non può intervenire in Napoli – Milan e in Sampdoria – Juventus non si riesce a comprendere per quale motivo Massa doveva intervenire in Torino – Inter. Ma come per tre settimane si racconta che il giudizio spetta all’arbitro di campo e poi si cambia giudizio se l’evento coinvolge una diretta antagonista nella lotta al vertice?

Ci hanno raccontato che Valeri al VAR di Napoli – Milan non può richiamare Orsato per l’evidente fallo su Osimhen e poi ci raccontano che Massa e colpevole di non aver richiamato Guida?

Ma nel torneo dei regolamenti personalizzati abbiamo anche appreso che in certe aree è possibile giocare anche con le mani senza subire sanzioni disciplinari. Sul mancato cartellino a Rabiot, sostituito immediatamente da Allegri, si evitano opportunamente le stravaganti giustificazioni addotte. Per ora già bastano gli elogi mediatici per l’arbitraggio mondiale e strepitoso di Orsato in Napoli – Milan.