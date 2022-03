Gli arbitri hanno falsato la corsa scudetto: stangata all’italiana in arrivo. La reazione del Napoli

Caos arbitri, falsata la corsa scudetto con decisioni discutibili. Rocchi ferma Guida e Massa dopo il mancato rigore durante Torino-Inter.

La questione arbitri è un cavallo di battaglia di napolipiu.com, siamo forse il sito con più dossier di tutto il panorama web sportivo. Portiamo avanti una battaglia per la legalità nello sport ormai da anni. Nonostante tutte le accuse di piagnisteo napoletano piovute in redazione non ci siamo mai arresi.

Per farsi un idea della situazione basta leggere la nostra classifica sugli errori arbitrali, che pubblichiamo settimanalmente, eppure il terremoto che auspicavamo insieme all’amico e collega Paolo Ziliani non c’è stato.

ARBITRI: SOSPESI GUIDA E MASSA

Le prime pagine dei maggiori quotidiano sportivi nazionali aprono proprio sugli arbitri, in particolare: Guida e Massa, dopo quanto avvenuto durante Torino-Inter.

“Ci vorrà circa un mesetto per rivedere nuovamente in Serie A Marco Guida e Davide Massa. La coppia fra campo e Var ha valutato molto male (non da rigore)l’intervento di Andrea Ranocchia su Andrea Belotti al minuto 35 di Torino-Inter 1-1. Lo stop decretato da Rocchi (non esiste una “tabella” per le punizioni temporali) avrà come effetto immediato l’ “espulsione” di Guida e Massa dalla prossima giornata di Serie A. Poi, ci sarà la sosta dedicata i playoff in vista di Qatar 2022 e, quando si riprenderà, sia l’uno che probabilmente l’altro potrebbero essere presi in considerazione nelle designazioni di Serie B“.

Spiega la Gazzetta dello sport.

Nessuna menzione per quanto fatto da Orsato e Valeri durante Napoli-Milan, rigore solare negato agli azzurri, oppure per lo stesso Valeri in occasione di Juve-Spamp, con un rigore netto negato ai liguri.

Gli arbitri, lo diciamo da anni, stanno falsando i campionati.

ARBITRI, CAOS SCUDETTO: LA REAZIONE DEL NAPOLI

Il Napoli ha evitato contatti con i vertici degli arbitri: neppure all’indomani delle decisioni di Orsato in Napoli-Milan (il fallo su Osimhen) i vertici partenopei si sono lamentati. Chiaro che tutti sono con gli occhi aperti in vista di questa volatone per il titolo.Tutti, Napoli compreso.

Ma è evidente che l’errore di Massa, il fatto che non abbia chiamato al monitor Guida, trascinandolo nel gorgo dei veleni, è probabilmente il più clamoroso di questa stagione arbitrale.

E fa venire alla mente una proposta che da tempo resta inascoltata: la possibilità che gli allenatori possano chiamare gli arbitri al monitor azzerando, di fatto, la domanda delle domande: perché diavolo l’arbitro non è andato a rivedere l’azione al monitor? Un disastro Che proprio non ci voleva alla vigilia del finale di stagione più entusiasmante degli ultimi anni.

IL MUTISMO DEGLI ARBITRI

Prosegue il silenzio a fine gara delle istituzioni arbitrali. Si era detto che da quest’anno ci sarebbe stata più comunicazione, interventi, chiarimenti, sfruttando anche la sede di Lissone o inaugurando canali web o televisivi. Finora lettera morta. Eppure nel 2022 sembra davvero anacronistico affidarsi ancora ai rumors.