Classifica senza errori arbitrali XXIX giornata serie A: Scandalo arbitri. Dopo Orsato anche guida lascia il segno

La classifica senza errori arbitrali XXIX giornata serie A. Arbitri ancora protagonisti in negativo del campionato.



Scandalo arbitri. Dopo Orsato (Napoli – Milan) anche Guida lascia segni indelebili in alta classifica, ma siamo tutti insieme appassionatamente. Subito in campo il duo Orsato – Valeri dopo lo strabiliante rigore negato al Napoli, contro il Milan, succede di tutto a Genova e Torino. Incredibile il rigore subito dalla Sampdoria contrapposto ai penalty stratosferici negati al Torino e ad Osimhen una settimana prima. Penalizzate l’Udinese, la Sampdoria e il Torino.

Nulla che non si sappia sull’arbitraggio di Valeri a Genova con lo straordinario rigore assegnato alla Juventus. Manca pure il secondo cartellino giallo per Rabiot (Allegri lo sostituisce immediatamente) in occasione del mani in area bianconera.

Male anche Orsato dopo le fatiche di Napoli – Milan. Invitato da Irrati al VAR per rivedere il rigore assegnato ai liguri non cambia idea neanche dopo aver rivisto il gioco pericoloso di Erlic su Dalbert. Restano dubbi anche sul vantaggio spezzino scaturito da un corner che pare non esserci.

A Udine è una furia Marino sul rigore assegnato alla Roma. Sul mani presunto di Zeegelaar le immagini non chiariscono ed un eventuale tocco appare abbastanza involontario.

Incredibile il calcio di rigore negato a Belotti che sfugge a Guida. Ma non si riesce a comprendere per quale motivo i cronisti e moviolisti che appena una settimana prima ci hanno spiegato in tutte le salse che Valeri non poteva intervenire sul netto fallo di Tomori su Osimhen se la prendono ora col VAR Massa.

Si lamenta tanto il Verona ma sul fronte azzurro sarebbe stato interessante rivedere la rete regolare inspiegabilmente invalidata a Mario Rui.

Classifica senza errori arbitrali XXIX giornata serie A

Classifica reale Classifica senza errori arbitrali Squadre Punti Squadre Punti Diff. Milan 63 Napoli 71 +11 Napoli 60 Milan 55 -8 Inter* 59 Atalanta* 54 +6 Juventus 56 Inter* 51 -8 Lazio 49 Roma 51 +3 Atalanta* 48 Lazio 49 Roma 48 Juventus 47 -9 Fiorentina* 46 Fiorentina* 44 -2 Verona 41 Verona 40 -1 Sassuolo 40 Sassuolo 39 -1 Torino* 35 Torino* 39 +4 Bologna* 33 Bologna* 38 +5 Empoli 32 Empoli 34 +2 Udinese** 30 Udinese** 30 Spezia 29 Sampdoria 28 +2 Sampdoria 26 Spezia 26 -3 Cagliari 25 Genoa 23 +4 Venezia* 22 Venezia* 22 Genoa 19 Cagliari 21 -4 Salernitana** 16 Salernitana* 19 +3

*Una gara in meno.

**Due gare in meno.

Riproduzione consentita previa citazione della fonte Napolipiu.com