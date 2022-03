Rigore Belotti, pugno duro per Guida e Massa: corsa scudetto falsata?

La corsa scudetto viene condizionata pesantemente dall’errore di Guida e Massa che non concedono il rigore a Belotti in Torino-Inter. Un errore che nessuno riesce a spiegarsi, soprattutto con la tecnologia. Non si capisce in alcun modo perché Guida non venga richiamato al Var da Massa per rivedere il tocco netto di Ranocchia su Belotti. Il fallo è estremamente evidente anche senza l’aiuto del replay, ma in ogni caso sarebbe bastato vedere l’azione al monitor per pochi secondi per cambiare idea. Così ora Guida e Massa vanno incontro ad un pesante stop, perché l’errore commesso durante Torino-Inter è veramente inconcepibile.

Quanti turni si fermano Massa e Guida?

Marco Guida, arbitro di Torino-Inter e Davide Massa, in sala Var, si fermeranno per almeno tre turni. La decisione è di quelle importanti, anche perché il mancato rigore al Torino ha fatto scattare una serie incredibile di polemiche. Nessuno riesce a comprendere come si sia potuto commettere un errore così marchiano, c’è chi addirittura pensa alla malafede, perché altrimenti si dovrebbe ammettere che i due arbitri sono estremamente scarsi, dato è palese il fallo di Ranocchia su Belotti. In ogni caso l’Inter beneficia indirettamente della ‘svista’ di Guida e Massa, raccoglie un punto fondamentale per la corsa scudetto, che già ora è falsata. Inoltre i nerazzurri devono recuperare la sfida col Bologna, che magari sarà messa in calendario quando i felsinei saranno già salvi.