Inter pareggia con il Torino: Napoli secondo, la classifica

l’Inter pareggia nel finale col Torino grazie ad un gol di Sanchez che risponde al gol di Bremer. Nerazzurri terzi dietro a Milan e Napoli. Una partita che i granata potevamo chiudere più volte ma che alla fine hanno pareggiato.

Ma il match Torino-Inter è stato viziato anche da un rigore netto non concesso da Guida al Toro. Il tocco di Ranocchia su Belotti è netto ma l’arbitro Guida, inspiegabilmente, non va nemmeno al Var per rivedere l’episodio. Con questo pareggio l’Inter è al terzo posto in classifica con 59 punti, dietro al Milan che ne ha 63 ed il Napoli che ha 60 punti. l’Inter però deve recuperare la partita con Bologna, ma quando si recupererà non si sa ancora. Qualche maligno pensa che verrà messa in calendario quando ormai il Bologna sarà salvo.