Koulibaly e le coordinate di Napoli, gesto fantastico di Kalidou

Kalidou Koulibaly napoletano vero, il difensore ha postato la storia con le coordinate di Napoli con l’immagine del Golfo. Un messaggio, l’ennesimo di estremo amore di Kalidou Koulibaly per la città di Napoli. Il difensore azzurro ha postato l’immagine stilizzata del Golfo di Napoli con le coordinate GPS della città partenopea. Così il popolo napoletano ha voluto rispondere con stile all’offesa fatta dai tifosi del Verona che chiedevano di bombardare la città partenopea. Una vera vergogna che ha innescato anche la reazione del ministro degli Esteri Di Maio.

Per chi non lo sapesse i tifosi del Verona, attraverso uno striscione, chiedevano ad Ucraina e Russia di bombardare Napoli. Come se non bastasse durante la partita Verona-Napoli gli ultras scaligeri hanno rivolto insulti razzisti a Osimhen e Koulibaly. Ma anche in questo caso i giocatori del Napoli li hanno zittiti con stile. Osimhen gli ha piazzato una doppietta, Koulibaly ha fermato chiunque e durante la partita gli ha fatto il gesto per dire: nemmeno vi sento. Poi sempre Koulibaly nelle storie di instagram ha postato la foto stilizzata del Golfo di Napoli. Una foto che ha fatto gioire tutti i tifosi azzurri che sui social gli chiedono: “Resta per sempre con noi”.