Striscione Verona, Di Maio: “Messaggio ripugnante”

Il Ministro di Maio condanna lo striscione esposto dai tifosi del Verona, nel quale si invita Russia e Ucraina a bombardare Napoli.

Il ministro Luigi Di Maio condanna il bruttissimo striscione affisso dai tifosi del Verona prima della gara contro il Napoli. Di Maio su Facebook scrive:

“Un messaggio ripugnante. Lo striscione contro Napoli e i napoletani esposto da tifosi, o presunti tali, dell’Hellas Verona è grave e va condannato da tutti, senza distinguo e senza giustificazioni. Questa guerra è reale, non è finzione, non è un gioco”.

“È vergognoso il gesto ed è vergognosa l’intenzione di questi pseudo tifosi. Non c’è ironia, ma solo idiozia dietro questo striscione”, ha spiegato il titolare della Farnesina.

Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera, concorda con Di Maio e chiede un Daspo di gruppo per i responsabili :

“È inimmaginabile che nel contesto della crisi attuale il tifo da stadio non sappia contenere i suoi bassi istinti”, dice. “Le bombe di questi giorni in Ucraina non possono essere il pretesto per fare del basso umorismo, peraltro a sfondo razzista. Riguardo allo striscione di Verona che invita a bombardare Napoli, mi auguro che i competenti organi sportivi applichino il codice di giustizia sportiva e che venga impartito il Daspo di gruppo a