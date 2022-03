Striscione contro il Napoli, riposta da applausi di Peppe Iodice – VIDEO

I tifosi del Verona hanno esposto uno striscione contro i napoletani, indicando a Russia e Ucraina le coordinate per bombardare Napoli. Una follia assurda quella degli ultras dell Curva Sud del Verona, condannata anche dallo scrittore Maurizio De Giovanni. Ma dopo la partita vinta dal Napoli, anche Peppe Iodice ha voluto rispondere ai tifosi del Verona che hanno esposto lo striscione.

In un monologo fatto girare su instagram, il comico napoletano ha risposto per le rime a quanto scritto dagli ultras del Verona. Ma ancora prima lo aveva fatto in campo Victor Osimhen, siglando una doppietta bellissima che ha portato tre punti molto importanti alla squadra di Luciano Spalletti.